Analysten senken für HEXO- und Canopy-Aktien den Daumen - und raten Cannabis-Anlegern, sich umzuorientieren

• Seaport stuft HEXO- und Canopy-Aktien ab• Unternehmensspezifische Gründe aber auch Branchenzweifel• Rat an Investoren, sich anderweitig zu orientieren

Die letzte Handelswochen waren für Anleger des kanadischen Cannabis-Konzerns HEXO eine echte Herausforderung: Das Unternehmen schockte die Märkte mit einer umfangreichen Umsatzwarnung, die die Aktie auf Talfahrt schickte. Statt 26 Millionen US-Dollar rechnet das Unternehmen im vierten Geschäftsquartal nun noch mit Erlösen zwischen 14,5 bis 16,5 Millionen US-Dollar. Die Erwartungen für das Fiskaljahr 2020 dürften ebenfalls verfehlt werden.

Analysten ziehen die Reißleine

Die Umsatzwarnung hat Analysten von Seaport dazu veranlasst, die HEXO-Aktie von "buy" auf "neutral" abzustufen, was angesichts der schwächeren Wachstumsaussichten wenig überraschend schien. Die Probleme von HEXO sehen Seaport-Analysten Brett M. Hundley und Luke Perda in einer Mitteilung an Kunden tatsächlich in der Speichenarchitektur, nach der das Geschäftsmodell von HEXO aufgebaut ist. Das Konzept, von einem Knotenpunkt aus Kunden zu beliefern, wirft bei den Experten die Frage auf, ob dies für den Vertrieb von Marihuana überhaupt machbar sei. Auch der Abgang von Michael Monahan, der bei HEXO als CFO tätig war, hat die Analysten der Mitteilung nach zur Herabstufung der Aktie veranlasst.

Zeitgleich straften die Experten auch den Marktführer Canopy Growth ab, der ebenfalls sein "Kauf"-Rating verlor und nun mit "neutral" eingestuft wird. Zur Begründung hieß es, dass von Seiten des Großaktionärs Constellation Brands wohl keine zusätzlichen Finanzmittel zu erwarten seien, nachdem der Corona-Bier-Hersteller im vergangenen Jahr vier Milliarden Dollar für eine Canopy-Beteiligung auf den Tisch gelegt hatte. "Diese zusätzliche Bargeldeinnahme war ein wesentlicher Bestandteil unserer Kaufempfehlung im Rahmen unserer Bewertungsanalyse", so die Analysten.

Das Unternehmen habe zwar angekündigt, in Richtung Profitabilität marschieren zu wollen, "aber wir gehen davon aus, dass sich das Umfeld weiter verschärft", so die Analysten von Seaport. "Wir sind mehr denn je der Ansicht, dass kanadische Unternehmen eine kostengünstige Struktur und gleichzeitig angemessene Kapital- und Liquiditätsreserven aufweisen müssen", erklärten die Experten im Hinblick auf die Wachstumsambitionen vieler kanadischer Konzerne.

Kanadischer Sektor in der Kritik

Unter den kanadischen Cannabis-Aktien kann bei Seaport nun lediglich noch Aphria ein "Buy"-Rating vorweisen. Und das nicht ohne Grund, denn die Analysten sehen den kompletten kanadischen Sektor vor größeren Problemen.

Anders gestaltet sich das ihrer Ansicht nach für Unternehmen, die im US-amerikanischen Markt aktiv sind. "Was die Betreibergruppe angeht, die in mehreren US-amerikanischen Staaten agiert, sehen wir völlig andere Umstände, und wir würden Investoren generell empfehlen, sich von Kanada in die USA zu verlagern", empfehlen die Experten Cannabis-Investoren. Anleger sollten sich vielmehr in Richtung MSOs orientieren: Die so genannten Multi-State Operatoren haben Niederlassungen in verschiedenen Staaten, in denen Cannabis bereits legalisiert wurden. "Wir glauben nicht, dass die jüngsten Schlagzeilen die MSO-Finanzkennzahlen wesentlich beeinträchtigen werden, und wir sehen eine Reihe von Möglichkeiten für öffentliche MSOs am Horizont", hieß es von Analystenseite weiter.



