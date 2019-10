Neuer Zukunftsmarkt in den USA: Cannabis revolutioniert die Wirtschaft

• Entwicklung einer neuen, exponentiell wachsenden Branche• Umsätze verzwölffachen sich bis 2024 in den USA• Industrie mit großem Potenzial für 2019

Die USA mit dem weltweit größten Markt für Marihuana

Die Cannabisbranche entwickelte sich laut einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eisenampner zu der Branche mit dem größten Potenzial im Jahr 2019, folgend der Technologiebranche. Bezüglich legalen Cannabisgebrauchs zeigt der US-amerikanische Cannabismarkt starkes Wachstum mit einem geschätzten totalen Wert von 11,9 Milliarden US-Dollar in 2018, berichtet Grand View Research. Obwohl die US-amerikanische Regierung Cannabis gleichbleibend als illegales Konsumgut einstuft, wird die Legalisierung weiter vorangetrieben. Elf Staaten legalisierten bisher sowohl den privaten, als auch den medizinischen Gebrauch von Marihuana. Weitere 33 Staaten lassen die Verordnung von Cannabis zu medizinischen Zwecken, aufgrund der anerkannten positiven Eigenschaften von CBD für Schmerztherapien und andere Indikationen, zu. Dieser immense Absatzmarkt veranlasst Marihuana Market Insights und Prohibition Partners zu einer Prognose von 177 Prozent Umsatzwachstum bis 2024. Der spezifische Fokus des "The North American Cannabis Report" liegt auf Kanada und den USA als größte Absatzmärkte, demzufolge soll trotz der ganzheitlichen Legalisierung Marihuanas in Kanada im Oktober 2018 der US-amerikanische Markt bis zu zwölf mal mehr Umsatz erwirtschaften, vorausgesetzt die Legalisierung von Cannabis erfolgt in allen Staaten.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren!

Das Potenzial der US-amerikanischen Cannabisindustrie

Der Marihuanamarkt entwickelte sich zu einem der am schnellsten wachsenden Konsumindustrien überhaupt. Das Potenzial des Marihuanamarktes wird anhand neuer Zahlen der "New Frontier Data" verdeutlicht: Eine Volumensteigerung des legalen Marktes um 32 Prozent in 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr erkennbar. Statt 10,6 Milliarden US-Dollar 2018, erhöhte sich der Wert auf 13,6 Milliarden US-Dollar in 2019. Analysierend den freizeitlichen und medizinischen Konsum, kalkuliert New Frontier Data ein Wachstum der gesamten Branche um 14 Prozent jährlich, sodass 2025 ein Gesamtvolumen von 30 Milliarden US-Dollar zu erwarten ist. Der Schwarzmarkt hingegen wird laut Prognosen bis 2025 um 11 Prozent schrumpfen.

Cannabis an der Börse

Die großen Schlüsselunternehmen der Cannabisindustrie gehören dem kanadischen Markt an. Aurora Cannabis,Canopy Growth Corporation und The Cronos Group dominieren gleichzeitig die Börse und Absatzmärkte. Die Canopy Growth Corporation bezeichnet sich selbst als Weltmarktführer, mit 11 Milliarden Kanadischen Dollar Marktkapitalisierung behauptet sich der Konzern als derzeit größtes Marihuana-Unternehmen an der Börse. Im Mai 2019 übernahm es die größte pharmazeutische Cannabis-Firma Europas, die deutsche C3 Cannabinoid Compound Company. Zudem beeindruckt die Partnerschaft mit Constellation Brands, einem bekannten Unternehmen, welches unter anderem "Corona" vermarktet und inzwischen 38 Prozent der Anteile im Wert von 5 Milliarden Kanadischen Dollar hält.

Der Global Cannabis Stock Index verdreifachte sich allein von Oktober 2017 bis Ende 2017 und halbierte sich anschließend wieder. Seitdem stieg der Index erneut um 50 Prozent.

