DAX23.784 +0,3%Est505.651 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,9%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.155 +1,4%Euro1,1578 -0,2%Öl63,04 -0,1%Gold4.154 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 PUMA 696960 Tesla A1CX3T Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- Asiens Börsen legen mehrheitlich zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally? Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally?
SoundHound AI: Nach der Korrektur eine Chance für spekulative Anleger? SoundHound AI: Nach der Korrektur eine Chance für spekulative Anleger?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

US-Vizepräsident: USA muss Anstrengungen um Abschiebungen 'verdoppeln'

27.11.25 09:20 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Vizepräsident JD Vance hat angekündigt, nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington die Bemühungen der US-Regierung um Abschiebungen zu verstärken. "Zuerst werden wir den Schützen vor Gericht bringen und anschließend müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln, Leute ohne das Recht in unserem Land zu sein, zu deportieren", erklärte Vance auf X.

Wer­bung

Einige Stimmen in großen Medienhäusern meinten, dass die Einwanderungspolitik der USA zu harsch sei, so Vance weiter. "Der heutige Abend erinnert uns daran, warum sie damit falschliegen." Viele Wähler würden nun nicht nur Worte, sondern Handeln verlangen, und das sei eine "vollkommen angemessene Antwort", schrieb der Vize von US-Präsident Donald Trump.

Am Mittwochnachmittag (Ortszeit) hatte ein Mann in der Nähe des Weißen Hauses das Feuer auf zwei Mitglieder der Nationalgarde eröffnet und sie lebensgefährlich verletzt. Der Schütze soll US-Behörden zufolge ein Ausländer sein, der 2021 aus Afghanistan in die USA einreiste./juw/DP/mis