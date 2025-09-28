DAX23.442 -1,0%ESt505.427 -0,7%Top 10 Crypto15,34 -1,8%Dow46.005 -0,3%Nas22.294 -0,9%Bitcoin95.316 -1,3%Euro1,1702 -0,3%Öl68,76 -0,5%Gold3.742 +0,1%
US-Wirtschaft wächst zweiten Quartal um 3,8 Prozent

25.09.25 14:45 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2025 kräftiger als bisher angenommen gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg in dritter Veröffentlichung auf das Jahr hochgerechnet um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem bei der zweiten Veröffentlichung ein Plus von 3,3 Prozent genannt worden war. Ökonomen hatten mit einer Bestätigung dieses Werts gerechnet. Im ersten Quartal war für das BIP ein Rückgang von 0,5 Prozent verzeichnet worden.

Wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte, stieg der als alternatives Inflationsmaß verwendete Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) im zweiten Quartal annualisiert um 2,1 (Vorquartal: 3,4) Prozent gegenüber dem Vorquartal. Vor allem die US-Notenbank favorisiert den PCE-Deflator bei ihren geldpolitischen Analysen.

Der BIP-Deflator, ein weiteres Inflationsmaß, stieg im zweiten Quartal um 2,1 (Vorquartal: 3,6) Prozent. Volkswirte hatten im Konsens eine Rate von 2,0 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen.

