USA: Einzelhandelsumsätze steigen stärker als erwartet

16.09.25 14:52 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im August stärker als erwartet gestiegen. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

Zudem wurden die Zahlen für den Vormonat nach oben korrigiert. Im Juli waren die Umsätze um revidierte 0,6 Prozent gestiegen. Zunächst war nur ein Anstieg um 0,5 Prozent ermittelt worden.

Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen stiegen die Einzelhandelserlöse im August um 0,7 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden.

"Ungeachtet der verschlechterten Konsumentenstimmung haben die Verbraucher mehr ausgegeben als einen Monat zuvor", sagte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. So hatte sich das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima im September eingetrübt. "An einer geldpolitischen Lockerung bei der morgigen Fed-Entscheidung bestehen ungeachtet der Überraschung kaum Zweifel", schreibt Umlauf. Derzeit gehen Ökonomen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte bekanntgeben wird./jsl/stk