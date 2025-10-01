DAX23.805 -0,3%ESt505.508 -0,4%Top 10 Crypto15,82 -0,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,47 -0,9%Gold3.888 +0,8%
Günstigere Medikamente

Aktien von Merck, Bayer & Co. ziehen an: Pharmawerte proftieren von US-Deal mit Pfizer

01.10.25 09:36 Uhr
Aktien von Merck, Bayer & Co. stark: US-Kooperation mit Pfizer lässt Pharmawerte steigen | finanzen.net

Europas Pharmawerte haben am Mittwoch stark von einem Deal zwischen der US-Regierung und Pfizer profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
28,47 EUR 0,22 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
115,00 EUR 6,00 EUR 5,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfizer Inc.
21,59 EUR -0,09 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG Vz.
212,20 EUR 18,40 EUR 9,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Branchenindex STOXX EU600 Health Care holte fast seine kompletten Verluste seit Anfang September auf.

Die US-Regierung hatte sich am Vortag mit Pfizer auf günstigere Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid geeinigt. Nach Darstellung von Donald Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften folgen.

Branchenexperte Richard Vosser von JPMorgan sieht den Deal positiv - mit entsprechender Strahlwirkung für den gesamten Sektor. Er sollte zeigen, dass die Konzerne mit Trumps Plänen gut zurechtkommen.

Merck KGaA gewannen an der DAX-Spitze via XETRA fast 5 Prozent auf das höchste Niveau seit Juli. Bayer legten ebenfalls klar zu, drehten aber zunächst an der Charthürde von 29 Euro wieder ab. Sartorius sprangen im MDAX um fast 9 Prozent auf das Niveau vom Juli. In der Schweiz waren auch Novartis und Roche gefragt.

/ag/jha/

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Merck KGaA, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
