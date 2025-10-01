Aktien von Merck, Bayer & Co. ziehen an: Pharmawerte proftieren von US-Deal mit Pfizer
Europas Pharmawerte haben am Mittwoch stark von einem Deal zwischen der US-Regierung und Pfizer profitiert.
Werte in diesem Artikel
Der Branchenindex STOXX EU600 Health Care holte fast seine kompletten Verluste seit Anfang September auf.
Die US-Regierung hatte sich am Vortag mit Pfizer auf günstigere Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid geeinigt. Nach Darstellung von Donald Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Pharmagesellschaften folgen.
Branchenexperte Richard Vosser von JPMorgan sieht den Deal positiv - mit entsprechender Strahlwirkung für den gesamten Sektor. Er sollte zeigen, dass die Konzerne mit Trumps Plänen gut zurechtkommen.
Merck KGaA gewannen an der DAX-Spitze via XETRA fast 5 Prozent auf das höchste Niveau seit Juli. Bayer legten ebenfalls klar zu, drehten aber zunächst an der Charthürde von 29 Euro wieder ab. Sartorius sprangen im MDAX um fast 9 Prozent auf das Niveau vom Juli. In der Schweiz waren auch Novartis und Roche gefragt.
