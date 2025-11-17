Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag leichter

So bewegt sich Bayer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 28,26 EUR ab.

Die Bayer-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 28,26 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 28,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,39 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.477 Stück gehandelt.

Bei 29,96 EUR markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 53,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,109 EUR je Bayer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 27,36 EUR angegeben.

Bayer gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,98 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,66 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.03.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,70 EUR im Jahr 2025 aus.

