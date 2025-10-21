DAX 24.375 +1,2%ESt50 5.794 +1,2%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 14,32 +5,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.848 +2,3%Euro 1,1577 -0,1%Öl 64,50 -1,0%Gold 4.139 +0,3%
29,06 EUR +1,66 EUR +6,06 %
STU
Marktkap. 26,03 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Jefferies & Company Inc.

Bayer Hold

12:56 Uhr
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um 18 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern vor allem von der Agrarsparte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,55 €		 Abst. Kursziel*:
-12,43%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
29,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,96%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

12:56 Bayer Hold Deutsche Bank AG
12:56 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
12:51 Bayer Market-Perform Bernstein Research
12:21 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

