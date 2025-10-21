Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um 18 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern vor allem von der Agrarsparte./rob/bek/ag

