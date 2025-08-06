Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Quigley zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie überrascht von der Fallhöhe, der die Aktien am Berichtstag ausgesetzt waren. Denn die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien größtenteils bestätigt worden und in puncto Rechtsstreitigkeiten sah er Fortschritte./tih/la

