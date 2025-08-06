DAX 24.358 +1,8%ESt50 5.351 +1,7%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 99.846 +1,2%Euro 1,1651 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.383 +0,4%
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs
Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie
Bayer Aktie

25,38 EUR +0,34 EUR +1,34 %
STU
Marktkap. 27,24 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Goldman Sachs Group Inc.

Bayer Buy

14:16 Uhr
Bayer Buy
Bayer
25,38 EUR 0,34 EUR 1,34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Quigley zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie überrascht von der Fallhöhe, der die Aktien am Berichtstag ausgesetzt waren. Denn die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien größtenteils bestätigt worden und in puncto Rechtsstreitigkeiten sah er Fortschritte./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 05:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,31 €		 Abst. Kursziel*:
38,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,93%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

14:16 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Bayer Neutral UBS AG
06.08.25 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Bayer Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Aktuelle Analyse Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Bayer-Aktie Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Bayer-Aktie
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Donnerstagmittag
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag in Rot
finanzen.net Bayer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
finanzen.net Bayer-Aktie von endgültigen Quartalszahlen belastet - Rechtsstreitigkeiten im Blick
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/Uneinheitlich - Beiersdorf, Bayer und Zalando knicken ein
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schlussendlich fester
Zacks Bayer Beats on Q2 Earnings and Sales, Raises '25 Adjusted Sales View
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Bayer upgrades currency-adjusted sales and earnings guidance for 2025 and establishes additional provisions for litigation in the United States
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Gets FDA Nod for Label Expansion of Kerendia in Heart Failure
Zacks Bayer Wins Hormone-Free Treatment Approval for Women in the UK
Zacks Bayer Begins Phase I/II Study on Cell Therapy for Eye Disease
