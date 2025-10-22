Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Bayer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 27,27 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 27,27 EUR abwärts. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,10 EUR nach. Bei 27,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 812.508 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 29,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 8,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 26,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2025. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

