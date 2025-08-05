DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer nach detaillierten Quartalszahlen von 36 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die überraschend guten Eckdaten nun bestätigt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Leverkusener zeigten eine gute operative Performance. Allerdings hätten auch die negativen Währungseffekte zugenommen. Ein potenzieller positiver Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Annahme des Antrags von Bayer auf Revision eines Glyphosat-Urteils empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten./rob/la/tih

