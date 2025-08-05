DAX 24.100 -0,3%ESt50 5.337 -0,2%Top 10 Crypto 16,72 +2,9%Dow 44.176 +0,5%Nas 21.450 +1,0%Bitcoin 104.012 +1,6%Euro 1,1646 +0,0%Öl 66,74 +0,6%Gold 3.360 -1,1%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer nach detaillierten Quartalszahlen von 36 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die überraschend guten Eckdaten nun bestätigt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Leverkusener zeigten eine gute operative Performance. Allerdings hätten auch die negativen Währungseffekte zugenommen. Ein potenzieller positiver Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Annahme des Antrags von Bayer auf Revision eines Glyphosat-Urteils empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 09:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Kaufen

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
26,01 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
25,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

