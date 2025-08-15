DAX 24.270 -0,4%ESt50 5.423 -0,5%Top 10 Crypto 16,12 +0,8%Dow 44.927 +0,0%Nas 21.596 -0,1%Bitcoin 99.096 -1,2%Euro 1,1667 -0,4%Öl 65,91 -0,3%Gold 3.333 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte
Vor Treffen im Weißen Haus wegen Ukraine-Krieg: Trump setzt Selenskyj unter Druck Vor Treffen im Weißen Haus wegen Ukraine-Krieg: Trump setzt Selenskyj unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
27,69 EUR +0,66 EUR +2,44 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,57 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

Jefferies & Company Inc.

Bayer Hold

16:01 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
27,69 EUR 0,66 EUR 2,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach einer grundlegenden Einigung zur Beilegung weiterer PCB-Fälle in der Schule Sky Valley Education Center im Bundesstaat Washington auf "Hold" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 25 Euro. Analyst Chris Counihan sieht in der Einigung "einen Schritt zur Reduzierung des PCB-Prozessrisikos", wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Die Vergleiche seien vollständig durch die im zweiten Quartal 2025 gebildete PCB-bezogene Rückstellung in Höhe von 530 Millionen Euro gedeckt, die auch den Fall Burke und weitere damit verbundene Kosten berücksichtige. Die neun früheren Urteile, die 49 Kläger betrafen, seien weiterhin in Berufung, sodass immer noch ein gewisses Restrisiko bestehe./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,18 €		 Abst. Kursziel*:
-11,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,71%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

16:01 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Bayer Neutral UBS AG
12.08.25 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.25 Bayer Kaufen DZ BANK
11.08.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Medizinischer Durchbruch Novo Nordisk-Aktie steigt kräftig: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten Novo Nordisk-Aktie steigt kräftig: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
wikifolio Wochenschwerpunkt - Klassisch rotiert
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie schwächer: UBS begründet neutrale Einstufung mit rückläufigem Momentum
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie: Kursrally nach Rückschlag bei Eli Lilly - Wer dominiert den Milliarden-Markt für Abnehmspritzen?
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein
dpa-afx Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie zieht nach enttäuschenden Studienergebnissen von US-Konkurrent Eli Lilly kräftig an
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Popped Monday
Financial Times Novo Nordisk halves US price of Ozempic
MarketWatch Novo Nordisk shares are rising. The FDA approves another use for Wegovy.
MotleyFool Why Novo Nordisk Flew Almost 3% Higher on Friday
Financial Times Weight-loss weariness and Trump threats wipe $250bn off Novo Nordisk and Eli Lilly
Financial Times Weight-loss weariness and Trump threats wipe $250bn off Novo Nordisk and Eli Lilly
Benzinga This House of Representative Just Bought Up To $95K In Novo Nordisk Stock
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Broadcom, Philip Morris International and Novo Nordisk
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen