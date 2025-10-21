Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 27,50 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 27,50 EUR nach oben. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,71 EUR. Mit einem Wert von 27,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 343.377 Bayer-Aktien.

Bei 29,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 8,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,81 EUR aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

