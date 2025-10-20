DAX24.069 +1,0%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +2,9%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1667 ±0,0%Öl60,94 -0,7%Gold4.259 +0,2%
So bewegt sich Bayer

Bayer Aktie News: Bayer wird am Montagvormittag ausgebremst

20.10.25 09:22 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer wird am Montagvormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 26,77 EUR.

Bayer
26,98 EUR -0,01 EUR -0,02%
Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 26,77 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 26,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 73.833 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 11,80 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 31,35 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,81 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

