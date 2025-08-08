Bayer Aktie
Marktkap. 25,26 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" belassen. Im Verlauf des Jahres seien die Ergebnisausblicke europäischer Chemieproduzenten im Schnitt ein gutes Stück gesunken, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die Konsensprognosen für 2025 habe das die Risiken minimiert. Im zweiten Halbjahr richte sich der Blick nun aber bereits auf das kommende Jahr, und hier gebe es erneut das Risiko rückläufiger Annahmen für den Sektor. Bei Bayer sei dieses Risiko wiederum vergleichsweise gering./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
26,01 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
25,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|10:56
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.08.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
