DAX23.928 -1,4%Est505.628 -0,4%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.537 -0,1%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1668 -0,2%Öl61,14 +0,2%Gold4.257 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Notierung im Fokus

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag tiefer

17.10.25 16:08 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 26,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
26,78 EUR -0,36 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 26,75 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 26,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.461.131 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,91 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 31,28 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,112 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,57 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren gekostet

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen