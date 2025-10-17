Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 26,75 EUR.

Die Bayer-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 26,75 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 26,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.461.131 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,91 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 31,28 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,112 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,57 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

