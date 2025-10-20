Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Bayer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 27,21 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 27,21 EUR. Mit einem Wert von 26,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 755.849 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 29,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 10,02 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,45 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,81 EUR.

Am 06.08.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

