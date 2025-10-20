DAX24.288 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.989 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,64 -1,1%Gold4.348 +2,3%
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Wall Street freundlich -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Kryptokurse am Montagnachmittag
Nach Kursrutsch durch Trump: So schlägt sich die Novo Nordisk-Aktie am Montag
So entwickelt sich Bayer

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag auf grünem Terrain

20.10.25 16:08 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 27,21 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,25 EUR 0,27 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 27,21 EUR. Mit einem Wert von 26,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 755.849 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 29,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 10,02 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,45 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,81 EUR.

Am 06.08.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen