Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 26,95 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 26,95 EUR zu. Bei 27,19 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 26,84 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 430.888 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 11,06 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,81 Prozent.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,14 Mrd. EUR gelegen.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,57 EUR je Aktie belaufen.

