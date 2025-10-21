Bayer Aktie
Marktkap. 26,03 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe beim Umsatz die Markterwartung erfüllt, schrieb Florent Cespedes am Mittwoch. Kurzfristig sei das Umfeld für die Leverkusener weiter schwierig. Der Experte verwies auf Preisdruck im Pflanzenschutzgeschäft, Sorgen bezüglich der Rechtsstreitigkeiten in den USA rund um Glyphosat und die Unsicherheit hinsichtlich des langfristigen Wachstums der Pharmasparte nach Ablauf des Patents für den Blutverdünner Xarelto./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Market-Perform
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
28,55 €
|Abst. Kursziel*:
5,08%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
29,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,34%
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|12:56
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|12:21
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|12:21
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|12:56
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|12:21
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.