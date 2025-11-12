DAX 24.289 -0,4%ESt50 5.801 +0,2%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 13,97 +2,7%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.627 +1,2%Euro 1,1618 +0,2%Öl 62,99 +0,5%Gold 4.229 +0,8%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 26 auf 30,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Es gebe "Anzeichen der Heilung", betitelte Sebastian Bray seine Nachschau der Zahlen am Mittwochabend. Am Markt scheine man der pharmazeutischen Produktpalette einen Vertrauensvorschuss zu geben, und Personalkürzungen machten sich allmählich in puncto Profitabilität bemerkbar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
30,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
29,09 €		 Abst. Kursziel*:
4,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
29,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,16%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:21 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Bayer Kaufen DZ BANK
12.11.25 Bayer Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Bayer Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

dpa-afx Sonderbelastungen Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen
finanzen.net Börse Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Bayer-Aktie
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Mittwochnachmittag kräftig
finanzen.net XETRA-Handel: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus
Benzinga Agricultural Conglomerate Bayer Confident In Long-Term Outlook Despite Litigation Risks
Zacks Bayer Q3 Earnings Beat Estimates on Crop Science Business Gains
Cnet Champions League Soccer: Livestream Bayer Leverkusen vs. PSG Live From Anywhere
Zacks Is Bayer (BAYRY) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
Zacks Bayer Reports Positive Data on Cell Therapy for Parkinson's Disease
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer and Bayer
Zacks Are Medical Stocks Lagging Bayer (BAYRY) This Year?
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
