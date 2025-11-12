DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.411 -0,2%Bitcoin87.755 -1,2%Euro1,1593 +0,1%Öl62,74 -3,7%Gold4.205 +1,9%
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
XETRA-SCHLUSS/DAX sehr fest dank überzeugenden Unternehmenszahlen

12.11.25 17:56 Uhr
DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es zur Wochenmitte nach oben gegangen. Die Stimmung war im Hinblick auf das erwartete Ende des US-Regierungsstillstandes gut. Zudem überraschte die Berichtssaison positiv und rechtfertigt die inzwischen teils recht hohe Bewertung einiger Unternehmen an der Börse. Die Gewinner des Tages kamen mit Infineon, RWE oder dem Chemikalienhändler Brenntag aus allen Bereichen der Wirtschaft. Der DAX schloss 1,2 Prozent im Plus bei 24.381 Punkten.

Nach einem eher gemächlichen Start stellte die Aktie von RWE mit einem Plus von 9,1 Prozent den größten DAX-Gewinner. Positiv wurde das bereinigte operative Ergebnis in den ersten neun Monaten von den Analysten der RBC herausgestellt. Auch das bereinigte Nettoergebnis habe die Erwartungen übertroffen.

Bei Infineon (+6,9%) werde der Umsatz dank Künstlicher Intelligenz (KI) auch über das Jahr 2026 hinaus weiter wachsen, so die Jefferies-Analysten. Der Chiphersteller habe sein KI-Umsatzziel für das bis Ende September 2026 laufende Geschäftsjahr angehoben. Laut Vorstandschef Jochen Hanebeck steigen die weltweiten Investitionen in die KI-Infrastruktur weiterhin rasant, weswegen man beträchtliches Nachfragewachstum bei Halbleitern für den Betrieb von KI-Rechenzentren erwartet.

Aixtron schossen um 11,5 Prozent nach oben, nachdem die Analysten der Bank of America das TecDAX-Unternehmen als Profiteur des KI-Hypes ausgemacht haben.

Die Brenntag-Aktie legte um 4,4 Prozent zu, nach den jüngsten Kursverlusten war viel Negatives eingepreist. Laut Morgan Stanley lagen die Drittquartalszahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, das operative Ergebnis sei aber 2 Prozent über dem Konsens ausgefallen.

Bayer stiegen nach der Zahlenvorlage um 5,9 Prozent. Das Unternehmen hat den Gewinn deutlicher gesteigert als erwartet. Besonders das Agrargeschäft hat positiv überrascht. Eon gaben nach Zahlen dagegen um 3,6 Prozent nach. Die Gewinndynamik im dritten Quartal habe sich im Vergleich zur ersten Jahreshälfte abgeschwächt, hieß es von den Metzler-Analysten.

In der zweiten Reihe zogen Jungheinrich um 7,4 Prozent an. Hier hätten die Zahlen für den Auftragsbestand, Umsatz und operatives Ergebnis die Erwartungen übertroffen, so die Citi-Analysten. Jenoptik machten einen Satz um 13,1 Prozent. Warburg sprach von ordentlichen Geschäftszahlen für das dritte Quartal hinsichtlich Auftragseingang und Gewinn.

Im SDAX legten die als sehr volatil geltenden Heidelberger Druck 4,0 Prozent zu. Das Unternehmen hat zwar operativ wie auch unter dem Strich etwas mehr verdient als vor einem Jahr, die Prognose für das Geschäftsjahr aber lediglich bekräftigt. In der dritten Reihe schossen Indus nach Zahlen um 14,6 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.381,46 +1,2% +21,0%

DAX-Future 24.457,00 +0,9% +18,8%

XDAX 24.389,12 +0,8% +22,0%

MDAX 29.573,63 +1,3% +14,1%

TecDAX 3.575,94 +1,7% +2,9%

SDAX 16.172,08 +1,4% +16,3%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,34 +10

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 11:57 ET (16:57 GMT)

