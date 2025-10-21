Bayer Aktie
Marktkap. 26,03 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Auch angesichts des Agrargeschäfts habe der Konzern alles in allem stark abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der Experte verwies aber auch auf die Umsatzeinbußen des Augenmedikamentes Eylea, die die Aktionärsfreude etwas dämpfen könnten./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bayer Neutral
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
28,55 €
|Abst. Kursziel*:
-12,43%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
28,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,18%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|12:56
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:51
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|12:21
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
