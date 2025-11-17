DAX23.910 +0,1%Est505.688 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,91 +2,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.293 +1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl63,91 -0,6%Gold4.073 -0,2%
GSK-Anlage unter der Lupe

FTSE 100-Wert GSK-Aktie: Hätte sich eine Anlage in GSK von vor 5 Jahren gelohnt?

17.11.25 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in GSK eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
19,52 EUR -0,65 EUR -3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurde das GSK-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,95 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 557,049 GSK-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 17,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.937,76 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,62 Prozent verringert.

GSK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 71,68 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

