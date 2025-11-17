FTSE 100-Wert GSK-Aktie: Hätte sich eine Anlage in GSK von vor 5 Jahren gelohnt?

GSK-Anlage unter der Lupe

Wer vor Jahren in GSK eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das GSK-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,95 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 557,049 GSK-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 17,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.937,76 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,62 Prozent verringert.

GSK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 71,68 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net