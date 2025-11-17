FTSE 100-Wert GSK-Aktie: Hätte sich eine Anlage in GSK von vor 5 Jahren gelohnt?
Wer vor Jahren in GSK eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde das GSK-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,95 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 557,049 GSK-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 17,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.937,76 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,62 Prozent verringert.
GSK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 71,68 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.11.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|GSK Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.2025
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|GSK Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
