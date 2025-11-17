Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Bayer

Notierung im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 28,13 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 28,13 EUR ab. Die Bayer-Aktie sank bis auf 27,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 611.186 Bayer-Aktien.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,36 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 12.11.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,26 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,97 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,66 Mrd. EUR.

Am 03.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,70 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

