DAX zieht deutlich an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt
Anlegerlaune hellt auf: DAX mit Rückenwind dank NVIDIA-Bilanz Anlegerlaune hellt auf: DAX mit Rückenwind dank NVIDIA-Bilanz
Kurs der Bayer

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag fester

20.11.25 12:06 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 27,07 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 27,07 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 27,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 426.105 Stück gehandelt.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 29,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 32,11 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,109 EUR je Bayer-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,36 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 12.11.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,98 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,26 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 9,66 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,97 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Bayer am 03.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
12.11.2025Bayer HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Bayer Market-PerformBernstein Research
