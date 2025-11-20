Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 27,29 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 27,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 765.486 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 9,80 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,64 Prozent.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,36 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 12.11.2025. Das EPS lag bei -0,98 EUR. Ein Jahr zuvor waren -4,26 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,09 Prozent auf 9,66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

