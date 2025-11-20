Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 27,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 27,32 EUR. Bei 27,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 62.576 Aktien.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 29,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 48,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,36 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 12.11.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,98 EUR gegenüber -4,26 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 9,66 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,65 EUR fest.

