Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag fester

19.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,41 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,35 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 27,41 EUR. Bei 27,45 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 464.098 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 29,96 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 8,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,36 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -4,26 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,66 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Covestro-Aktie fester: Übernahme durch Adnoc erhält offenbar grünes Licht

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren eingebracht

Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
12.11.2025Bayer HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Bayer Market-PerformBernstein Research
12.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Bayer HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Bayer Market-PerformBernstein Research
12.11.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen