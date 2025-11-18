Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag südwärts

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 27,32 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 27,32 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 27,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 472.700 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,96 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 9,66 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 32,73 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,109 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,36 EUR.

Bayer veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -4,26 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,09 Prozent auf 9,66 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,97 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Bayer am 03.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,70 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren eingebracht

Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen

Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Bayer-Aktie