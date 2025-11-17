Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag ins Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 27,94 EUR abwärts.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 27,94 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 27,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 362.383 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 34,22 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 27,36 EUR.

Am 12.11.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,98 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -4,26 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,66 Mrd. EUR, gegenüber 9,97 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,09 Prozent präsentiert.

Am 03.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

