Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 27,55 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 27,55 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,50 EUR ab. Mit einem Wert von 27,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.463 Bayer-Aktien.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 29,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 33,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,109 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 27,36 EUR angegeben.

Am 12.11.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,66 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

