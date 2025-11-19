DAX23.211 +0,1%Est505.526 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,29 -0,8%Gold4.083 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Bayer Aktie News: Bayer verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

19.11.25 09:22 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Bei der Bayer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 27,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,31 EUR -0,02 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Bayer-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 27,38 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 27,38 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,30 EUR nach. Bei 27,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 36.893 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,96 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 9,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,88 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,36 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 12.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,66 Mrd. EUR, gegenüber 9,97 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,09 Prozent präsentiert.

Am 03.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
12.11.2025Bayer HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Bayer Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025Bayer HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Bayer Market-PerformBernstein Research
12.11.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

