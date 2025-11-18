Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 27,19 EUR ab.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 27,19 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 27,05 EUR. Bei 27,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 825.219 Bayer-Aktien.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 29,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,21 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 32,40 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,109 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 27,36 EUR.

Bayer ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,98 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,66 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,97 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Bayer am 03.03.2026 präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

