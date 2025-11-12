DAX24.373 +1,2%Est505.793 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 +4,7%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.654 +2,0%Euro1,1571 -0,1%Öl64,69 -0,7%Gold4.128 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

Bayer deutet mögliche weitere Rückstellungen für Glyphosat-Klagen an

12.11.25 11:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
28,63 EUR 1,20 EUR 4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die versprochene signifikante Eindämmung der Rechtsrisiken in den USA bei Bayer bis Ende nächsten Jahres wird die nächsten Quartalsergebnisse des Pharma- und Agrarchemiekonzern voraussichtlich in Form von weiteren Rückstellungen belasten. Einige vertrauliche Vergleichsvereinbarungen mit Klägern wegen des Unkrautvernichters Glyphosat nach dem zweiten Quartal hätten zu einem Anstieg der Glyphosat-Klagen geführt, sagte Vorstandschef Bill Anderson in einer virtuellen Pressekonferenz. Die Zahl der offenen Glyphosat-Fälle in den USA stieg deshalb zuletzt auf 65.000 nach zuvor 61.000.

Wer­bung

"Es ist normal, dass die Aussicht auf Vergleiche die Anzahl der Fälle erhöht", so Anderson. "Da wir mit unseren Eindämmungsmaßnahmen vorankommen, wird das wohl auch so weitergehen", fügte er hinzu. Das wiederum führe zu höheren Rückstellungen und höheren Kosten für die Rechtsstreitigkeiten. Im dritten Quartal beliefen sich Rückstellungen dafür auf insgesamt 934 Millionen Euro. Auch ein negatives Urteil im Rechtskomplex mit der giftigen Chemikalie PCB ist damit verarbeitet.

Bayer musste deshalb für sein Sommerquartal unter dem Strich einen Fehlbetrag von 963 Millionen Euro ausweisen.

"Je weiter wir bei der Beilegung des Rechtsstreits bis zum Ende des nächsten Jahres vorankommen, desto mehr Teile des Puzzles werden sozusagen klar", sagte Finanzchef Wolfgang Nickl. Prognosen zu den nächsten Quartalen wollte der Manager aber auf Nachfrage nicht machen.

Wer­bung

Bayer fährt bei der Bewältigung der Rechtsrisiken, die der Konzern mit der Monsanto-Übernahme 2018 eingekauft hat, eine mehrgleisige Strategie, die auch eine mögliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA einschließt sowie Gesetzesinitiativen in den US-Bundesstaaten.

Wegen der nochmals erhöhten Rückstellungen beziffert Bayer die erwarteten Sonderbelastungen im Gesamtjahr nun mit 3,5 bis 4,0 Milliarden Euro anstatt wie bislang veranschlagt mit 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 05:53 ET (10:53 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen