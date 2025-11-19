DAX23.243 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1582 ±0,0%Öl64,02 -1,2%Gold4.115 +1,2%
So entwickelt sich Bayer

Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag ins Minus

19.11.25 12:04 Uhr
Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 27,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,25 EUR -0,08 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 27,05 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 27,03 EUR. Bei 27,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 208.141 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,96 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,76 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 47,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,36 EUR an.

Am 12.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,98 EUR gegenüber -4,26 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,66 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Bayer am 03.03.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,65 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Covestro-Aktie fester: Übernahme durch Adnoc erhält offenbar grünes Licht

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren eingebracht

Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

mehr Analysen