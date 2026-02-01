USA: Michigan-Konsumklima steigt unerwartet

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar unerwartet verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 0,9 Punkte auf 57,3 Punkte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 55,0 Zähler gerechnet.

Die Bewertung der aktuellen Lage verbesserte sich deutlich. Der Anstieg fiel stärker als erwartet aus. Die Erwartungen trübten sich hingegen ein. Der Rückgang war jedoch weniger stark als erwartet.

"Die Stimmung ist derzeit zwar auf dem höchsten Stand seit August 2025, doch die jüngsten monatlichen Zuwächse waren gering - deutlich unterhalb der Fehlermarge - und das allgemeine Stimmungsniveau bleibt aus historischer Sicht sehr niedrig", kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Die Sorge um die Verschlechterung der persönlichen Finanzlage aufgrund hoher Preise und eines erhöhten Risikos des Arbeitsplatzverlusts ist weiterhin weit verbreitet."

Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher sind gesunken. Auf Sicht von einem Jahr wird eine Inflationsrate von 3,5 Prozent erwartet. Zuvor waren es noch 4,0 Prozent gewesen. Die längerfristigen Inflationserwartungen (5 bis 10 Jahre) stiegen hingegen von 3,3 Prozent auf 3,4 Prozent. Die US-Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der US-Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jsl/he