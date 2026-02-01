DAX24.669 +0,7%Est505.988 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +6,3%Nas22.793 +1,1%Bitcoin57.961 +8,5%Euro1,1808 +0,2%Öl68,19 +1,3%Gold4.947 +3,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street höher -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Enel-Aktie stabil: Energieversorger legt bei Umsatz und Gewinn zu Enel-Aktie stabil: Energieversorger legt bei Umsatz und Gewinn zu
RENK-Aktie profitiert von Analysten-Empfehlung - Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG und OHB ziehen mit RENK-Aktie profitiert von Analysten-Empfehlung - Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG und OHB ziehen mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Michigan-Konsumklima steigt unerwartet

06.02.26 16:26 Uhr

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar unerwartet verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 0,9 Punkte auf 57,3 Punkte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 55,0 Zähler gerechnet.

Wer­bung

Die Bewertung der aktuellen Lage verbesserte sich deutlich. Der Anstieg fiel stärker als erwartet aus. Die Erwartungen trübten sich hingegen ein. Der Rückgang war jedoch weniger stark als erwartet.

"Die Stimmung ist derzeit zwar auf dem höchsten Stand seit August 2025, doch die jüngsten monatlichen Zuwächse waren gering - deutlich unterhalb der Fehlermarge - und das allgemeine Stimmungsniveau bleibt aus historischer Sicht sehr niedrig", kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Die Sorge um die Verschlechterung der persönlichen Finanzlage aufgrund hoher Preise und eines erhöhten Risikos des Arbeitsplatzverlusts ist weiterhin weit verbreitet."

Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher sind gesunken. Auf Sicht von einem Jahr wird eine Inflationsrate von 3,5 Prozent erwartet. Zuvor waren es noch 4,0 Prozent gewesen. Die längerfristigen Inflationserwartungen (5 bis 10 Jahre) stiegen hingegen von 3,3 Prozent auf 3,4 Prozent. Die US-Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Wer­bung

Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der US-Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jsl/he