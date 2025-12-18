DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -0,2%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.925 +0,9%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,18 -0,8%Gold4.333 -0,2%
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung
USA setzen der Schweiz Frist für verbindliches Zoll-Abkommen

18.12.25 08:15 Uhr

BERN (dpa-AFX) - Die USA erhöhen den Druck auf die Schweiz. Das Zollabkommen soll bis 31. März rechtlich-verbindlich ausgehandelt werden. Sollte diese Frist verstreichen, will das Weiße Haus die vorgesehene Senkung der Strafzölle "gegebenenfalls überprüfen und überdenken". Dies steht im entsprechenden noch nicht rechtskräftigen, aber zugänglichen Dokument des Handelsbeauftragten im US-Bundesblatt "Federal Register". Zuerst hatte CH Media darüber berichtet. Keystone-SDA hat beim Schweizer Wirtschaftsdepartement weitere Informationen angefragt.

Im Dokument steht, die USA hätten die Erwartung, bis zum 31. März 2026 ein rechtlich-verbindliches Zoll-Abkommen mit der Schweiz auszuhandeln. Die rückwirkende Senkung von 39 Prozent auf 15 Prozent sei "unter der Voraussetzung und Erwartung" vorgenommen worden, dass die Absichtserklärung vom 14. November rasch in ein bilaterales Abkommen umgegossen werde./mk//AWP/jha