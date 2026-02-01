DAX24.728 -0,2%Est506.005 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 -4,3%Nas23.069 -0,8%Bitcoin62.700 -2,0%Euro1,1799 -0,2%Öl67,59 -0,3%Gold4.941 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Infineon 623100 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Top News
Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat in den USA schlägt Alarm - Bürokratie bremst nationale Reserve Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat in den USA schlägt Alarm - Bürokratie bremst nationale Reserve
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

USA: Stimmung der Dienstleister bleibt stabil

04.02.26 16:27 Uhr

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Januar stabilisiert. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) verharrte bei 53,8 Punkten, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 53,5 Punkte gerechnet.

Wer­bung

Damit liegt der Indikator weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem für die US-Wirtschaft wichtigen Dienstleistungsbereich. Die Indikatoren für die Beschäftigung und für neue Aufträge gaben nach. Verbessert hat sich der Wert für bezahlte Preise.

"Er hält sich komfortabel oberhalb der Expansionsschwelle, sodass er, zusammen mit dem kräftig gestiegenen ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes, einem konjunkturell freundlichen Start in das erste Quartal nicht entgegensteht", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Helaba die Daten. "Die US-Notenbank dürfte mit dieser Entwicklung darin bestärkt werden, es bezüglich weiterer Zinssenkungen nicht eilig zu haben und so wundert es auch nicht, dass die Zinssenkungserwartungen auf Sicht der kommenden Monate nur schwach ausgeprägt sind."/jsl/he