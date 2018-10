Experte warnt: Aus Trumps "America first"-Politik könnte "America last" werden

USA vs. China

USA vs. China

FACEBOOK DRUCKEN

Inmitten des weiter schwelenden Handelsstreits verweist ein Experte auf die Gefahr, auf die die USA mit ihrem "America first"-Denken in Asien zusteuern. Sollten Japan und die USA auch in Zukunft nicht an einem Strang ziehen, könnte dies für beide böse ausgehen.