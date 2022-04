Valneva Aktie News: Valneva tiefer

Aktien in diesem Artikel Valneva 15,58 EUR

Die Valneva-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 15,54 EUR. In der Spitze büßte die Valneva-Aktie bis auf 15,33 EUR ein. Bei 15,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.747 Valneva-Aktien den Besitzer.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Valneva-Aktie bei 24,00 EUR. Den erwarteten Gewinn je Valneva-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,28 EUR fest.

Valneva ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden. Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen.

