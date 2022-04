Valneva Aktie News: Valneva am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Valneva 15,61 EUR

Die Valneva-Aktie wies um 13:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 15,57 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Valneva-Aktie bis auf 15,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.913 Valneva-Aktien den Besitzer.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,00 EUR an.

Valneva ließ sich am 24.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Valneva hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,02 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Valneva in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 81,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 51,50 Millionen EUR im Vergleich zu 278,30 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Valneva dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2021 voraussichtlich am 24.03.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 23.03.2023 dürfte Valneva die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,28 EUR je Aktie in den Valneva-Büchern.

