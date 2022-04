Valneva Aktie News: Valneva am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Valneva 16,46 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr ging es für die Valneva-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 16,51 EUR. In der Spitze büßte die Valneva-Aktie bis auf 16,48 EUR ein. Bei 16,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 27.803 Valneva-Aktien den Besitzer.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,00 EUR an.

Valneva ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Valneva -0,02 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 81,49 Prozent auf 51,50 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 278,30 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Valneva am 05.05.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Valneva-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 23.03.2023.

Den erwarteten Gewinn je Valneva-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,28 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

BioNTech, Moderna und Valneva: Stimmung bei Impfstoff-Aktien hellt sich auf

China: Drachen-Fieber

Valneva, BioNTech & Co: Impfstoff-Aktien - Risiko-Aversion

Ausgewählte Hebelprodukte auf Valneva Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Valneva Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Valneva

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com