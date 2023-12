Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Mittag mit roter Tendenz

Valneva im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Valneva. Das Papier von Valneva befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 5,11 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 5,11 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Valneva-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,11 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 5,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.119 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 7,79 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Valneva-Aktie. Bei 3,98 EUR fiel das Papier am 03.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Valneva-Aktie 21,99 Prozent sinken.

Am 04.05.2023 lud Valneva zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das vergangene Quartal hat Valneva mit einem Umsatz von insgesamt 33,51 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 53,71 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,190 EUR je Valneva-Aktie stehen.

