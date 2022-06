Valneva Aktie News: Valneva am Mittwochnachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Valneva 11,92 EUR

Die Aktie verlor um 22.06.2022 16:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,9 Prozent auf 12,01 EUR. In der Spitze büßte die Valneva-Aktie bis auf 11,35 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 12,00 EUR. Bisher wurden heute 38.605 Valneva-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,50 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Valneva-Aktie. Bei 7,22 EUR fiel das Papier am 17.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Valneva-Aktie 66,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Valneva-Aktie im Durchschnitt mit 25,75 EUR.

Valneva ließ sich am 24.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 21,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valneva 23,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Valneva wird am 11.08.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,409 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

