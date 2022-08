Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Mittwochnachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Valneva 9,55 EUR

-0,79% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 9,50 EUR zu. Bei 9,55 EUR erreichte die Valneva-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,36 EUR. Von der Valneva-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.187 Stück gehandelt.

Analysten bewerten die Valneva-Aktie im Durchschnitt mit 25,75 EUR.

Valneva ließ sich am 24.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Valneva die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,190 EUR je Valneva-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Impfstoff-Aktien im Blick: Valneva mit Blockbuster-Hoffnung

Impfstoff-Aktien Valneva & Co: Affenpocken außer Kontrolle

Valneva-Aktie gibt an der Pariser Börse nach: Ausblick von Valneva trübt sich ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Valneva Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com