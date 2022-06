Valneva Aktie News: Valneva tendiert am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Valneva 12,70 EUR

Der Valneva-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 27.06.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 12,58 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Valneva-Aktie bis auf 12,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.183 Valneva-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,50 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Valneva-Aktie. Am 17.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,22 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Valneva-Aktie 74,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,75 EUR.

Am 24.05.2022 äußerte sich Valneva zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 23,20 EUR in den Büchern gestanden.

Valneva dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Valneva rechnen Experten am 08.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,139 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Impfstoff-Aktien: Valneva ist zu spät dran

Valneva-Aktie springt zweistellig an: EMA gibt grünes Licht für Corona-Vakzin von Valneva

Impfstoff-Aktien Pfizer, BioNTech & Co: Die Angst vor Corona-Rückfällen keimt wieder real auf

