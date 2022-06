Valneva Aktie News: Valneva zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Valneva 11,23 EUR

Um 29.06.2022 09:22:00 Uhr wies die Valneva-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,42 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Valneva-Aktie sogar auf 11,55 EUR. Mit einem Wert von 11,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Stuttgart 1.040 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 30,50 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,57 Prozent könnte die Valneva-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Valneva-Aktie 57,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,75 EUR für die Valneva-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Valneva am 24.05.2022.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 08.08.2023 dürfte Valneva die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Valneva-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,139 EUR je Aktie.

