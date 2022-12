Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Donnerstagvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Valneva 6,17 EUR

Die Valneva-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 6,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Valneva-Aktie bis auf 6,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 520 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,32 EUR. 75,77 Prozent Plus fehlen der Valneva-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Valneva-Aktie derzeit noch 23,59 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,75 EUR für die Valneva-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Valneva am 24.05.2022.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Valneva am 23.03.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 21.03.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2021 einen Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Valneva-Aktie.

