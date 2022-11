Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Valneva 6,08 EUR

-0,03% Charts

News

Analysen

Die Valneva-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 3,4 Prozent auf 6,09 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Valneva-Aktie ging bis auf 6,09 EUR. Mit einem Wert von 6,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Valneva-Aktie belief sich zuletzt auf 33 Aktien.

Am 30.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Valneva-Aktie liegt somit 79,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,97 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,75 EUR.

Am 24.05.2022 hat Valneva die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2021 ein Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Valneva-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen

Valneva-Aktie abgestraft: Goldman stuft Valneva auf 'Neutral' ab

BioNTech-Aktie, Pfizer-Aktie & Moderna-Aktie: Zulassung beantragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Valneva Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com