DAX: Die Hoffnung stirbt zuletzt

, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Nachdem das Schuldendrama in den USA mal wieder auf den letzten Drücker abgewendet wurde, können sich die Börsianer den Fundamental­daten zuwenden. Und die fallen weiterhin eher durchwachsen aus, vor allem im industriellen Sektor, dessen Dynamik in den wichtigsten Wirtschafts­regionen weiter rückläufig ist. Da stellt sich die Frage, was hier die Wende auslösen könnte. Nach dem Ausbruchversuch über das Allzeit­hoch hat der DAX [...]

